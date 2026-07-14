"Bos ha sempre giocato a destra ed è stato il migliore in campo, anche contro Paraguay e USA fino a quando non l’anno fatto fuori con un fallaccio. Kamate Topalovic e Idrissou sono più pronti di quello che era Pio, in attacco servono sempre giocatori funzionali. Stiamo parlando del miglior esterno della Eredivisie, e di una squadra molto forte che ha già due opzioni nel ruolo: Luis Henrique e Kamate", ha ribadito Pistocchi nel confronto con un tifoso. "Guardando tutte le partite dell'Inter ed essendone tifoso, vorrei vederla migliorare in ogni ruolo e di conseguenza, vendere gente come Luis Henrique", ha replicato il tifoso interista all'indirizzo di Pistocchi, ragionando sulle opportunità di mercato suggerite. "Le faccio una confidenza: Luis Henrique quando è stato impiegato a destra è stato sempre sufficiente ma la sua posizione preferita è a sinistra > vedi OM", ha dichiarato Pistocchi in risposta ad un tifoso che