Dopo aver appreso che l'affare Khalaili non sarebbe andato in porto per ragioni mediche, Maurizio Pistocchi ha stilato una lista di suggerimenti per l'Inter di Beppe Marotta. Un mix tra giocatori da acquistare e giovani di valore da promuovere internamente. Una soluzione che tiene conto della sostenibilità delle scelte. A questi suggerimenti hanno replicato i tifosi, confrontandosi sui vari profili segnalati da Pistocchi.
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Pistocchi: “L’Inter ha tre giovani più pronti di Pio. Vi faccio una confidenza su Luis Henrique”
"Bos ha sempre giocato a destra ed è stato il migliore in campo, anche contro Paraguay e USA fino a quando non l’anno fatto fuori con un fallaccio. Kamate Topalovic e Idrissou sono più pronti di quello che era Pio, in attacco servono sempre giocatori funzionali. Stiamo parlando del miglior esterno della Eredivisie, e di una squadra molto forte che ha già due opzioni nel ruolo: Luis Henrique e Kamate", ha ribadito Pistocchi nel confronto con un tifoso. "Guardando tutte le partite dell'Inter ed essendone tifoso, vorrei vederla migliorare in ogni ruolo e di conseguenza, vendere gente come Luis Henrique", ha replicato il tifoso interista all'indirizzo di Pistocchi, ragionando sulle opportunità di mercato suggerite. "Le faccio una confidenza: Luis Henrique quando è stato impiegato a destra è stato sempre sufficiente ma la sua posizione preferita è a sinistra > vedi OM", ha dichiarato Pistocchi in risposta ad un tifoso che
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