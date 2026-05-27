Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha parlato anche del mercato dell'Inter, tra rinnovi e obiettivi di mercato

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha parlato anche del mercato dell'Inter, tra rinnovi e obiettivi di mercato. Ecco le parole del gironalista:

"Chivu vola veloce verso un rinnovo al 2028 (con opzione 2029) meritatissimo: annuncio tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima".

"Si intende dare continuità a un gruppo che quest’estate “incollerà” diversi innesti attorno alle sue certezze (Lautaro, Barella, Calha, Dimarco, Bastoni…): Solet è obiettivo caldo, Palestra un “carissimo”sogno, Mkhitaryan resterà ancora un anno, a centrocampo si flirta con Curtis Jones (ma il Liverpool fa il prezzo…). E per il resto occhio alle sorprese, almeno un paio (una dietro e una in mezzo)".