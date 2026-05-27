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fcinter1908 calciomercato mercato inter Biasin: “Mercato Inter, occhio a due sorprese in questi ruoli! E il club sta flirtando con…”

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Biasin: “Mercato Inter, occhio a due sorprese in questi ruoli! E il club sta flirtando con…”

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Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha parlato anche del mercato dell'Inter, tra rinnovi e obiettivi di mercato
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha parlato anche del mercato dell'Inter, tra rinnovi e obiettivi di mercato. Ecco le parole del gironalista:

Biasin: “Mercato Inter, occhio a due sorprese in questi ruoli! E il club sta flirtando con…”- immagine 2
Getty Images

"Chivu vola veloce verso un rinnovo al 2028 (con opzione 2029) meritatissimo: annuncio tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima".

Jones
Getty

"Si intende dare continuità a un gruppo che quest’estate “incollerà” diversi innesti attorno alle sue certezze (Lautaro, Barella, Calha, Dimarco, Bastoni…): Solet è obiettivo caldo, Palestra un “carissimo”sogno, Mkhitaryan resterà ancora un anno, a centrocampo si flirta con Curtis Jones (ma il Liverpool fa il prezzo…). E per il resto occhio alle sorprese, almeno un paio (una dietro e una in mezzo)".

(Fonte: TMW)

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