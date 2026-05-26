“Diciamo che obiettivamente è vero, non lo nego, abbiamo parecchie richieste dai nostri calciatori per me questa è una certificazione di un buon lavoro. Poi c’è chi andrà via e chi rimarrà qui… A noi ci piacerebbe tenere tutti, diventa difficile perché quando loro ricevono delle offerte così importanti fanno uno step in importante è il carriera, la fatica a trattenerli poi fa parte del nostro della nostra cultura del nostro modo di fare calcio. L’importante è sempre saperli sostituire. Due nomi che hai citato sono tra quelli, magari ci siamo chiamati su Kristensen, su Ekkellenkamp, su Davis, anche su Zaniolo e noi non vogliamo più delle volte diciamo no”.