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fcinter1908 calciomercato mercato inter DT Udinese: “Richieste per Solet, l’importante è sostituirlo. Ausilio? Gli chiedo…”

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DT Udinese: “Richieste per Solet, l’importante è sostituirlo. Ausilio? Gli chiedo…”

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Il direttore tecnico dell'Udinese ha parlato del mercato del club friulano e di Solet, obiettivo di mercato dell'Inter per la difesa
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Gianluca Nani, direttore tecnico dell'Udinese, ha parlato in collegamento con Sky Sport del mercato del club friulano e di Solet, obiettivo di mercato dell'Inter per la difesa.

Di seguito le sue dichiarazioni.

Solet e Atta sono due giocatori per cui vedi nel tuo telefono messaggi di richieste continue. C’è Ausilio qui magari nell'Inter ti chiederà Solet…

“Diciamo che obiettivamente è vero, non lo nego, abbiamo parecchie richieste dai nostri calciatori per me questa è una certificazione di un buon lavoro. Poi c’è chi andrà via e chi rimarrà qui… A noi ci piacerebbe tenere tutti, diventa difficile perché quando loro ricevono delle offerte così importanti fanno uno step in importante è il carriera, la fatica a trattenerli poi fa parte del nostro della nostra cultura del nostro modo di fare calcio. L’importante è sempre saperli sostituire. Due nomi che hai citato sono tra quelli, magari ci siamo chiamati su Kristensen, su Ekkellenkamp, su Davis, anche su Zaniolo e noi non vogliamo più delle volte diciamo no”.

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Getty Images

Zaniolo?

“Noi abbiamo il diritto di riscatto, lui vuole rimanere e noi lo vogliamo riscattare. Se non succede qualcosa in mezzo a questi tre eventi direi proprio... E riscattare per tenerlo? Certo, sì sì, no, questo sicuro. Ripeto, è un diritto di riscatto, quindi ci dà una situazione di grande vantaggio. Evidentemente insomma prima di farlo chiediamo al giocatore il quale ci ha detto sì noi lo vogliamo riscattare a lui vuole rimanere".

Ausilio può stringere stasera per Solet?

“Glielo vado a chiedere e torno… (ride, ndr).

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