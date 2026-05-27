Sono giorni importanti per programmare la nuova stagione e per allestire la rosa da mettere a disposizione del tecnico

Andrea Della Sala Redattore 27 maggio 2026 (modifica il 27 maggio 2026 | 08:21)

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L'Inter riparte da Chivu, l'allenatore del 21esimo scudetto e della decima Coppa Italia. Sono giorni importanti per programmare la nuova stagione e per allestire la rosa da mettere a disposizione del tecnico.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, "A stretto contatto con l’allenatore di presente e futuro, Marotta e Ausilio stanno provando a migliorare la rosa con il supporto della proprietà: i 50 milioni di budget da investire sui cartellini, ai quali si aggiungerà il ricavato delle cessioni non strategiche (Frattesi, Luis Henrique) e forse della partenza di un big (Dumfries se sfrutta la clausola da 25 milioni, Bisseck o Bastoni se spunta un ammiratore molto devoto), sono il presupposto di un rilancio che mira a tenere il passo dell’Europa che cambia. È ancora relativamente fresca la delusione per il playoff perso contro il Bodo, un avversario che in altri momenti della stagione sarebbe stato battuto con una certa comodità. Ma proprio come accadde l’estate scorsa, quando ereditò un gruppo mortificato dallo scudetto perso e da una finale di Champions da incubo, Chivu spera di titillare l’orgoglio dei suoi campioni per raggiungere traguardi ambiziosi anche fuori dal territorio italiano".

"L’allenatore, come tanti colleghi, andrà negli Stati Uniti per assistere a qualche partita del torneo, non prima di essersi goduto qualche settimana di vacanza con la famiglia. Ma rimarrà connesso costantemente al mondo Inter, fornendo indicazioni precise sui giocatori che gli servono. Già sul rinnovo di Mkhitaryan, che verrà annunciato a breve, il suo parere è stato importante, sia come ispirazione per il club che come persuasione per il calciatore che a 37 anni e mezzo era tentato di smettere. È la dimostrazione di un coinvolgimento costante, viscerale, che si riverbera in una facile unione di intenti. Forse non durerà all’Inter più di Marotta, come lo stesso presidente profetizzava dopo lo scudetto, ma certamente Chivu è un punto fermo della nuova era. La rapidità con la quale si è impadronito del ruolo di leader è il presupposto di un rapporto lungo e proficuo", aggiunge Gazzetta.