Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del mercato in entrata dell'Inter: "L’Inter, oggi, sarà certamente concentrata sul match di Dortmund, ma allungherà l’occhio anche su Psv-Bayern, match decisivo per gli olandesi in chiave qualificazione ai playoff.
Non è detto che in caso di eliminazione il club di Eindhoven lasci partire Perisic, ma è il solo modo per nutrire una speranza di riportare il croato a Milano. Non dovesse arrivare si punterebbe su altro? Probabile per diversi motivi, ma uno su tutti: gli obiettivi si raggiungono minimizzando i rischi, al momento in quella zona del campo (e in attesa di capire quando rientrerà Dumfries) i nerazzurri stanno rischiando.
