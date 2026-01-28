Arrivano conferme: l'Inter è interessata a Yanis Massolin, centrocampista francese classe 2002 di proprietà del Modena

Marco Astori Redattore 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 10:16)

Arrivano conferme: l'Inter è interessata a Yanis Massolin, centrocampista francese classe 2002 di proprietà del Modena. Lo racconta oggi La Gazzetta di Modena: "Tra voci più o meno accreditate e vere e proprie trattative e abboccamenti, il francese ha finito nel mirino di una buona parte dei club della massima serie tra cui anche i più blasonati.

Dopo le sirene estive legate a Milan e Juventus per le rispettive seconde squadre, ora è il turno dell’Inter che nelle ultime ore avrebbe espresso il proprio interesse per il giocatore che nell’ultimo periodo è diventato pedina insostituibile dell’11 titolare di mister Sottil. Inalterata, tuttavia, rimane la posizione del Modena che non intende privarsi del giocatore in questa finestra di mercato e che lo valuta tra i 6 e gli 8 milioni di euro.

Prezzo destinato a salire nel corso dei prossimi mesi se Massolin confermerà le proprie indubbie qualità tecniche unite a doti fisiche fuori dal comune. Nulla può essere escluso anche perché gli interessamenti arrivano dall’Italia e anche dall’estero, con gli olandesi del PSV Eindhoven e gli spagnoli del Villarreal in pole position".