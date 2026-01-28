Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà , esperto di mercato, ha parlato così della situazione legata al ritorno all'Inter di Ivan Perisic : "Il PSV cerca una disperata rincorsa per i playoff e, secondo me, indipendentemente dalla qualificazione, ha dimostrato di non rincorrere calciatori controvoglia: se vuoi andare vai.

Quindi penso che Perisic sia legato sì alla qualificazione ma non obbligatoriamente: a quel punto entrerebbe in ballo il destino di Luis Henrique che potrebbe andare a giocare in presenza di un sostituto. L'Inter per Perisic è casa: lasciate stare l'aspetto anagrafico, ha dimostrato di essere all'altezza. Ci sono 38enni che hanno più arrosto da proporre rispetto a 25enni che cercano alibi".