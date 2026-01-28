Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così della situazione legata al ritorno all'Inter di Ivan Perisic: "Il PSV cerca una disperata rincorsa per i playoff e, secondo me, indipendentemente dalla qualificazione, ha dimostrato di non rincorrere calciatori controvoglia: se vuoi andare vai.
Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così della situazione legata al ritorno all'Inter di Ivan Perisic
Quindi penso che Perisic sia legato sì alla qualificazione ma non obbligatoriamente: a quel punto entrerebbe in ballo il destino di Luis Henrique che potrebbe andare a giocare in presenza di un sostituto. L'Inter per Perisic è casa: lasciate stare l'aspetto anagrafico, ha dimostrato di essere all'altezza. Ci sono 38enni che hanno più arrosto da proporre rispetto a 25enni che cercano alibi".
