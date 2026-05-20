Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter per quest'estate, in entrata e in uscita

Marco Astori Redattore 20 maggio - 00:16

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Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter per quest'estate, in entrata e in uscita: "Chivu e Inter viaggiano sereni verso il rinnovo di contratto, ma non ne hanno parlato ieri nell’arcinoto incontro avvenuto in sede (si è discusso solo del piano-mercato). Lo faranno settimana prossima. Nuovo accordo datato 2028 con adeguamento d’ingaggio a 4 milioni circa. Meritatissimi.

Josep Martinez diventerà il portiere titolare e verrà affiancato da un portiere di esperienza. Italiano, tra l’altro. Occhio alle scadenze nerazzurre: Acerbi uscirà, Darmian pure, Sommer anche. De Vrij potrebbe prolungare, Mkhitaryan deve dare una risposta alla proposta di rinnovo (o resta ancora un anno o si ritira). Frattesi è in uscita, il suo sostituto naturale dovrebbe essere Curtis Jones del Liverpool. Bisseck e Carlos Augusto hanno contratti che non scadono nell’immediato ma anche situazioni da monitorare.

Aleksandar Stankovic verrà riportato a casa grazie al celebre “diritto di recompra”. E poi? Dalla Premier sono già arrivate offerte importanti che sfiorano i 40 milioni. Solet ha sorpassato Muharemovic nelle preferenze dei nerazzurri per ridisegnare la difesa. Ma non sarà l’unico difensore in entrata (e forse pure quello gioca in Serie A)".