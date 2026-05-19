Sono cinque i giocatori in scadenza al prossimo 30 giugno in casa Inter : Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan e Stefan De Vrij .

E se per i primi tre il futuro è lontano da Milano, per gli altri due ancora non è detta l'ultima parola. Come raccolto da FcInter908, da diverse settimane l’Inter dialoga con Mkhitaryan, i nerazzurri hanno promesso all’armeno di proporgli un rinnovo annuale. Entro una decina di giorni sarà lo stesso armeno a decidere in merito al suo futuro.