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ESCLUSIVA FCINTER1908 – Inter, la proposta per De Vrij. C’è una promessa a Mkhitaryan

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Come raccolto da FcInter908, da diverse settimane l’Inter dialoga con Mkhitaryan: ed è pronta la proposta a De Vrij
Pasquale Guarro

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Sono cinque i giocatori in scadenza al prossimo 30 giugno in casa Inter: Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan e Stefan De Vrij.

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E se per i primi tre il futuro è lontano da Milano, per gli altri due ancora non è detta l'ultima parola. Come raccolto da FcInter908, da diverse settimane l’Inter dialoga con Mkhitaryan, i nerazzurri hanno promesso all’armeno di proporgli un rinnovo annuale. Entro una decina di giorni sarà lo stesso armeno a decidere in merito al suo futuro.

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Nei prossimi giorni ci sarà anche un incontro con l’agente di de Vrij, anche per lui c’è la possibilità di estendere l’accordo per un’ulteriore stagione, con ingaggio dimezzato.

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