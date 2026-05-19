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fcinter1908 calciomercato mercato inter ESCLUSIVA FCINTER1908 – Inter, la proposta per De Vrij. C’è una promessa a Mkhitaryan
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ESCLUSIVA FCINTER1908 – Inter, la proposta per De Vrij. C’è una promessa a Mkhitaryan
Come raccolto da FcInter908, da diverse settimane l’Inter dialoga con Mkhitaryan: ed è pronta la proposta a De Vrij
Sono cinque i giocatori in scadenza al prossimo 30 giugno in casa Inter: Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan e Stefan De Vrij.
E se per i primi tre il futuro è lontano da Milano, per gli altri due ancora non è detta l'ultima parola. Come raccolto da FcInter908, da diverse settimane l’Inter dialoga con Mkhitaryan, i nerazzurri hanno promesso all’armeno di proporgli un rinnovo annuale. Entro una decina di giorni sarà lo stesso armeno a decidere in merito al suo futuro.
Nei prossimi giorni ci sarà anche un incontro con l’agente di de Vrij, anche per lui c’è la possibilità di estendere l’accordo per un’ulteriore stagione, con ingaggio dimezzato.
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