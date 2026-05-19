Il Barça non sta più lavorando all'acquisto di Bastoni in questa sessione di mercato: ne sono sicuri in Spagna, ecco tutti i dettagli

Marco Astori Redattore 19 maggio 2026 (modifica il 19 maggio 2026 | 23:59)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

La telenovela Alessandro Bastoni sta per finire: da quello che emerge in Spagna, dal quotidiano Sport, il Barcellona sta definitivamente abbandonando la pista per Alessandro Bastoni. Ecco tutti i dettagli raccontati dagli spagnoli: "Il Barça ci ha provato. Il direttore sportivo del club riteneva all'epoca che Alessandro Bastoni fosse il candidato ideale per rinforzare la difesa di Flick nella prossima stagione. Nonostante qualche riserva da parte dello staff tecnico, Deco ha esplorato diverse strade per finalizzare un trasferimento a un prezzo ragionevole per le finanze del club. Sono stati fatti diversi approcci, ma nessuno ha dato frutti.

Oggi, la situazione è completamente cambiata. Diversi fattori hanno portato a una decisione definitiva: il Barça non sta più lavorando all'acquisto di Bastoni in questa sessione di mercato. Il 27enne nazionale italiano è stato relegato a obiettivo secondario. Alcune fonti interne al club affermano che sia fuori discussione, mentre altre semplicemente dichiarano che non è una priorità.

Dopo diverse discussioni interne – Flick era sempre stato un po' riluttante e aveva chiesto di valutare altre opzioni come Schlotterbeck – si era giunti alla conclusione che l'italiano fosse il candidato ideale per l'estate. I suoi problemi in Italia contribuirono inoltre a rafforzare la convinzione che il giocatore avrebbe fatto di tutto per iniziare una nuova avventura nella Liga, soprattutto se il Barça fosse stata la sua destinazione prescelta. Tutto era pronto per avviare le trattative con l'Inter, che a sua volta doveva fare la sua parte per agevolare la partenza del giocatore.

Ma non è andata così. Bastoni voleva andare al Barça e l'Inter stava lavorando da settimane su alternative sul mercato. Il problema è che il club italiano pretendeva che l'acquisto fosse concluso per una cifra non inferiore a 70 milioni di euro. Una cifra inaccessibile per il Barça al momento. Deco ritiene che il rapporto qualità-prezzo di Bastoni non sia equo.

Con l'Inter ferma sulla sua posizione, il Barcellona in difficoltà finanziarie e Bastoni che rimane in silenzio invece di spingere per una riduzione del prezzo e accelerare il trasferimento, è giunto il momento di agire. A tal proposito, fonti interne al club hanno confermato che la trattativa per Bastoni è saltata", si legge.