L'Inter riporterà Aleksandar Stankovic a Milano, in attesa di fare valutazioni sul suo futuro in vista della prossima stagione. E' quello che riferisce Fabrizio Biasin, che su X scrive:

"Aleksandar Stankovic: l’Inter ha già deciso di esercitare il diritto di ricompra dal Bruges per 23 mln; club di Premier hanno manifestato interesse per il ragazzo (valutazioni da 35 mln). Valutazioni sulla presenza nella rosa nerazzurra 26/27 saranno fatte più avanti. (Considerazione personale: chi ce l’ha, se lo tiene)".