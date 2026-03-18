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fcinter1908 calciomercato mercato inter Biasin: “L’Inter riprenderà Stankovic, interessi dalla Premier. Ecco il prezzo. E sul 26-27…”

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Biasin: “L’Inter riprenderà Stankovic, interessi dalla Premier. Ecco il prezzo. E sul 26-27…”

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L'Inter riporterà Aleksandar Stankovic a Milano, in attesa di fare valutazioni sul suo futuro in vista della prossima stagione
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'Inter riporterà Aleksandar Stankovic a Milano, in attesa di fare valutazioni sul suo futuro in vista della prossima stagione. E' quello che riferisce Fabrizio Biasin, che su X scrive:

Biasin: “L’Inter riprenderà Stankovic, interessi dalla Premier. Ecco il prezzo. E sul 26-27…”- immagine 2
Getty Images

"Aleksandar Stankovic: l’Inter ha già deciso di esercitare il diritto di ricompra dal Bruges per 23 mln; club di Premier hanno manifestato interesse per il ragazzo (valutazioni da 35 mln). Valutazioni sulla presenza nella rosa nerazzurra 26/27 saranno fatte più avanti. (Considerazione personale: chi ce l’ha, se lo tiene)".

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