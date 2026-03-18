"S'intravede il passato a centrocampo di questo catalano atipico, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, che vanta ancora il 50%, ma non ha mai esaudito il suo desiderio di un ritorno "galactico". piedi erano già abbastanza educa-ti, ma ora Mario si sta consacrando anche come playmaker difen-sivo: cambi di campo, tagli verso le mezzali, lanci lunghi per gli attaccanti (il 91% di passaggi riusciti lo testimoniano). Sarebbe davvero un peccato perdere un centrale di questo calibro. Gila al momento guadagna "solo" 1,6 milioni lordi all'anno, non ha mai battuto i pugni, ma non ci sono trattative per il rinnovo. Il suo contratto scadrà nel 2027, in estate sono svaniti gli approcci per il prolungamento. Cè chi già lo considera del Milan di Tare (che lo ha scoperto e trascinato a Formello), anche se l'Inter è in vantaggio e sogna addirittura di accaparrarselo a parametro zero. In realtà, la Lazio farà un altro tentativo per trattenerlo, poi proverà a cederlo a giugno all'estero (ci sono Leicestere Bournemouth) per non rimanere con nulla in mano", scrive il Messaggero.