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fcinter1908 calciomercato mercato inter Biasin: “Da Palestra a Curtis Jones e Solet: dico tre cose sul mercato dell’Inter”
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Biasin: “Da Palestra a Curtis Jones e Solet: dico tre cose sul mercato dell’Inter”
In primis l'affare Palestra che il club spera di chiudere il prima possibile, sullo sfondo gli altri affari. Le novità riportate da Fabrizio Biasin
Inter concentrata sulle operazioni in entrata per rinforzare la squadra di Chivu. In primis l'affare Palestra che il club nerazzurro spera di chiudere il prima possibile, sullo sfondo anche gli altri affari. Le novità sui movimenti in casa Inter riportate da Fabrizio Biasin:
Inter, tre cose:
- Nessuna fretta per il centrocampista
- Trattativa per Solet impostata ma serviranno nuovi incontri con l’Udinese
- Priorità assoluta alla chiusura dell’operazione Palestra
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