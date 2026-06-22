Incontro tra Marotta e Percassi oggi nel giorno in cui si decide chi sarà il nuovo presidente della FIGC, con il presidente dell'Inter che rientra tra i nuovi consiglieri federali. Lo scrive SportMediaset che parla di un accordo definito per Palestra: un contratto di cinque anni (o un 4+1).
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SM – Contatto Marotta-Percassi: superata la soglia dei 50 mln per Palestra
I due dirigenti di Inter e Atalanta sono a Roma in vista delle elezioni del presidente della FIGC: per l'esterno italiano si avvicina la chiusura dell'operazione che lo porterà a Milano
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Secondo il canale sportivo della tv di Cologno Monzese i dettagli da limare sono pochi e la chiusura dell'operazione è vicina con l'Inter che avrebbe superato anche la soglia dei 50 mln per accontentare il club bergamasco e avere l'esterno italiano.
"La cifra è leggermente più alta di 50 milioni di euro, probabilmente sono 52 con dei bonus più corposi", spiega il sito sportivo.
(Fonte: SM)
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