SM – Contatto Marotta-Percassi: superata la soglia dei 50 mln per Palestra

I due dirigenti di Inter e Atalanta sono a Roma in vista delle elezioni del presidente della FIGC: per l'esterno italiano si avvicina la chiusura dell'operazione che lo porterà a Milano

Incontro tra Marotta e Percassi oggi nel giorno in cui si decide chi sarà il nuovo presidente della FIGC, con il presidente dell'Inter che rientra tra i nuovi consiglieri federali. Lo scrive SportMediaset che parla di un accordo definito per Palestra : un contratto di cinque anni (o un 4+1).

Secondo il canale sportivo della tv di Cologno Monzese i dettagli da limare sono pochi e la chiusura dell'operazione è vicina con l'Inter che avrebbe superato anche la soglia dei 50 mln per accontentare il club bergamasco e avere l'esterno italiano.