Ivan Zazzaroni torna a parlare di Nico Paz attraverso Instagram e parte da una premessa: "Provo a chiarire la situazione dopo aver premesso che se il presidente fosse ancora Moratti, Branca - o chi per lui - sarebbe già a Madrid a trattare col Real. Ma tant’è: cose di un altro calcio, di un’altra stagione, di un’altra Inter", spiega.

"Per la campagna 2026/27 Oaktree ha stanziato 50 milioni extra cessioni. Ora, la coppia Marotta-Ausilio vuole consegnare a Chivu due difensori centrali (uno di piede destro), un esterno (Palestra) e un centrocampista", aggiunge il direttore del Corriere dello Sport.

"Per avere Palestra servono tutti e 50 i milioni, pertanto gli altri tre acquisti possono arrivare solo attraverso le cessioni. L’Inter ha ricevuto offerte per Diouf, Stankovic, Frattesi, Bonny e, eventualmente, Calhanoglu (Gala). A meno che Oaktree non autorizzi un’estensione del budget, la cosa si fa dura. PS. Marotta ha ottimi rapporti con Florentino, hai visto mai?", conclude sul giocatore che il Real Madrid ricomprerà dal Como per 10 mln.