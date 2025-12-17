L'infortunio di Denzel Dumfries era più grave del previsto. Ieri l'esterno è stato operato alla caviglia e dovrà stare fuori almeno fino a marzo. Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Fabrizio Biasin ha parlato delle possibili mosse dell'Inter per sostituire l'olandese.
"Rientrerà a marzo inoltrato e lascia l’Inter col dubbio su cosa fare: intervenire sul mercato di gennaio o arrangiarsi con quel che c’è in rosa? La risposta arriverà entro breve ma, come sempre, sarà guidata da un comandamento imprescindibile: l’Inter porterà a casa un giocatore solo se in grado di stare al livello degli altri, nessuna “pezza” presa tanto per far numero. La sensazione? Un nuovo ingranaggio arriverà, ma nessuno tra i (mille) nomi già citati…".
