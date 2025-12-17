FC Inter 1908
Biasin: “Mercato Inter, comandamento imprescindibile. Esterno arriverà, ecco quelli esclusi”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Fabrizio Biasin ha parlato delle possibili mosse dell'Inter per sostituire l'olandese
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Inter Dumfries
L'infortunio di Denzel Dumfries era più grave del previsto. Ieri l'esterno è stato operato alla caviglia e dovrà stare fuori almeno fino a marzo. Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Fabrizio Biasin ha parlato delle possibili mosse dell'Inter per sostituire l'olandese.

"Rientrerà a marzo inoltrato e lascia l’Inter col dubbio su cosa fare: intervenire sul mercato di gennaio o arrangiarsi con quel che c’è in rosa? La risposta arriverà entro breve ma, come sempre, sarà guidata da un comandamento imprescindibile: l’Inter porterà a casa un giocatore solo se in grado di stare al livello degli altri, nessuna “pezza” presa tanto per far numero. La sensazione? Un nuovo ingranaggio arriverà, ma nessuno tra i (mille) nomi già citati…".

