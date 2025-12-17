Dumfries si è operato e starà fuori fino a marzo, sul tavolo c'è anche il suo futuro. Intanto l'Inter valuta le alternative già a gennaio, un nome sarebbe il preferito della dirigenza.
Inter, tesoretto Ausilio per gennaio. Palestra? Tentativo, margini stretti. Altri 4 nomi
Dumfries si è operato e starà fuori fino a marzo, sul tavolo c'è anche il suo futuro. Intanto l'Inter valuta le alternative già a gennaio
"L’Inter saluta Denzel Dumfries fino a metà marzo. Contestualmente - fatto piuttosto singolare - l’agenzia di Ali Barat ha annunciato l’ingresso dell’olandese nel portafoglio del potentissimo agente, il che suona come primo passo verso un divorzio in estate.
Va ricordato che nel contratto di Dumfries è presente una clausola da 25 milioni valida solo per l’estero fino al 15 luglio e che all’Inter - va detto chiaramente - nessuno si straccerebbe le vesti se arrivasse quella cifra per un giocatore di trent’anni (l’olandese li compirà il 18 aprile)", precisa Tuttosport.
