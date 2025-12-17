I nerazzurri valutano l'esterno portoghese che, dopo 6 mesi in bianconero, in estate si è trasferito al Porto

Fabio Alampi Redattore 17 dicembre 2025 (modifica il 17 dicembre 2025 | 13:26)

Il focus di mercato dell'Inter in questa sessione invernale di mercato sarà rivolto alla fascia destra: Denzel Dumfries, già assente da tempo, dovrà operarsi alla caviglia, e dovrà stare ancora lontano dal campo. Per questo motivo , alla ricerca di una soluzione valida tecnicamente e sostenibile economicamente.

L'ultimo profilo preso in esame in viale della Liberazione è quello di un calciatore visto in Serie A la scorsa stagione: parliamo di Alberto Costa, esterno portoghese classe 2003, finito al Porto in estate dopo 6 mesi con la maglia della Juventus. Così scrive Il Giorno: "L'ultimo nome che i dirigenti dell'Inter stanno valutando sarebbe un cavallo di ritorno nel massimo campionato italiano. Si tratta di Alberto Costa, 22 anni, passato in estate a titolo definitivo dalla Juventus al Porto nell'operazione che ha portato Joao Mario in bianconero. Un trasferimento avvenuto soprattutto per ragioni di bilancio, dopo che nel finale dellapassata stagione il portoghese si era via via conquistato un ruolo da titolare, disputando anche il Mondiale per club. Un semestre torinese a cui hanno fatto seguito i primi mesi della nuova avventura ad Oporto, finora senza gol ma con sei assist".

"I pro della scelta: il lusitano ha già fatto apprendistato in A ed è cresciuto tanto in personalità e spinta offensiva. I contro: deve lavorare difensivamente, è molto più simile a Luis Henrique che a Dumfries, il Porto è bottega cara".