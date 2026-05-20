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Biasin: “Solet più di Muharemovic. E arriverà un secondo difensore che gioca in…”

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L’Inter guarda già al futuro e uno dei reparti destinati a cambiare volto è senza dubbio la difesa. Non arriverà un solo innesto
Redazione1908

L’Inter guarda già al futuro e uno dei reparti destinati a cambiare volto è senza dubbio la difesa. Età, scadenze e valutazioni tecniche spingono la dirigenza nerazzurra a programmare interventi importanti in vista della prossima stagione.

A fare il punto sui possibili movimenti è stato Fabrizio Biasin, che ha acceso i riflettori su un nome in particolare. “Solet ha sorpassato Muharemovic nelle preferenze dei nerazzurri per ridisegnare la difesa. Ma non sarà l’unico difensore in entrata”, ha spiegato il giornalista su TMW.

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Instagram Solet

Un’indicazione chiara: Oumar Solet oggi sembra essere più avanti rispetto a Tarik Muharemovic nelle valutazioni dell’Inter. Il difensore piace per fisicità, struttura e caratteristiche tecniche, elementi che lo rendono un profilo interessante per il nuovo corso nerazzurro.

Muharemovic resta un giocatore seguito, ma in questo momento il francese avrebbe guadagnato posizioni nella lista di Marotta e Ausilio. La parola chiave, però, è “ridisegnare”. L’Inter non pensa soltanto a un ritocco, ma a un vero aggiornamento del reparto arretrato.

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Per questo Solet potrebbe non essere l’unico innesto in entrata. Biasin ha infatti lasciato intendere che un altro difensore potrebbe arrivare, forse ancora dalla Serie A. Solet (eventualmente) "non sarà l’unico difensore in entrata. E forse pure l'altro gioca in Serie A", ha chiarito Biasin.

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