È durato circa tre ore e mezza il summit di mercato tra Cristian Chivu e la dirigenza nerazzurra. Come sottolinea il Corriere dello Sport , non si è parlato di rinnovo di contratto dell’allenatore. Per quel tema è già fissato un nuovo appuntamento la prossima settimana. Il focus, insomma, è stato soprattutto sulle manovre di mercato già avviate.

"Mettendo da parte Nico Paz – è il grande sogno, ma dipende dal Real Madrid e quindi l’Inter può solo aspettare -, la novità più sostanziale è che, non solo Palestra è più che mai un obiettivo, ma soprattutto che non è strettamente legato all’uscita di Dumfries. L’olandese ha una clausola di uscita da 25 milioni, quindi è da considerare comunque in bilico. Ma ha anche il contratto in scadenza tra un anno e quindi occorre portarsi avanti con un sostituto adeguato. E Palestra, in questo senso, sarebbe una soluzione ideale e duratura. Per Chivu può giocare anche a sinistra".