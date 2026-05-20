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Inter, la novità più sostanziale su Palestra e c’entra… Dumfries. Per Chivu può…

Inter, la novità più sostanziale su Palestra e c’entra… Dumfries. Per Chivu può… - immagine 1
L'esterno di proprietà dell'Atalanta è uno degli obiettivi di mercato dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter, la novità più sostanziale su Palestra e c’entra… Dumfries. Per Chivu può…- immagine 2
Getty Images

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È durato circa tre ore e mezza il summit di mercato tra Cristian Chivu e la dirigenza nerazzurra. Come sottolinea il Corriere dello Sport, non si è parlato di rinnovo di contratto dell’allenatore. Per quel tema è già fissato un nuovo appuntamento la prossima settimana. Il focus, insomma, è stato soprattutto sulle manovre di mercato già avviate. 

Dumfries Inter Parma

"Mettendo da parte Nico Paz – è il grande sogno, ma dipende dal Real Madrid e quindi l’Inter può solo aspettare -, la novità più sostanziale è che, non solo Palestra è più che mai un obiettivo, ma soprattutto che non è strettamente legato all’uscita di Dumfries. L’olandese ha una clausola di uscita da 25 milioni, quindi è da considerare comunque in bilico. Ma ha anche il contratto in scadenza tra un anno e quindi occorre portarsi avanti con un sostituto adeguato. E Palestra, in questo senso, sarebbe una soluzione ideale e duratura. Per Chivu può giocare anche a sinistra". 

(Corriere dello Sport)

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