Chivu potrebbe presto reincontrare proprietà e dirigenza per approfondire i discorsi di mercato sui nuovi e su chi potrebbe restare

Chivu potrebbe presto reincontrare proprietà e dirigenza per approfondire i discorsi di mercato sui nuovi e su chi potrebbe restare nell'Inter del prossimo anno. Chivu potrebbe presto reincontrare proprietà e dirigenza per approfondire i discorsi di mercato sui nuovi e su chi potrebbe restare.

"Chivu ieri si è infilato in sede (senza agente) prima delle 10 e ha lasciato prima di pranzo: c’è stato spazio e tempo per dialogare in profondità con tutta l’area tecnica, dal presidente Beppe Marotta al ds Piero Ausilio, e per scambiare qualche chiacchiera anche con i manager di Oaktree. È stata solo la prima di diverse riunioni operative, per fissare le linee guida dell’estate", spiega La Gazzetta dello Sport.