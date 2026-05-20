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Inter, già in settimana nuovo summit mercato. Dossier da 50 mln: i nomi sul taccuino

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Chivu potrebbe presto reincontrare proprietà e dirigenza per approfondire i discorsi di mercato sui nuovi e su chi potrebbe restare
Andrea Della Sala Redattore 

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Chivu potrebbe presto reincontrare proprietà e dirigenza per approfondire i discorsi di mercato sui nuovi e su chi potrebbe restare nell'Inter del prossimo anno. Chivu potrebbe presto reincontrare proprietà e dirigenza per approfondire i discorsi di mercato sui nuovi e su chi potrebbe restare.

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Getty Images

"Chivu ieri si è infilato in sede (senza agente) prima delle 10 e ha lasciato prima di pranzo: c’è stato spazio e tempo per dialogare in profondità con tutta l’area tecnica, dal presidente Beppe Marotta al ds Piero Ausilio, e per scambiare qualche chiacchiera anche con i manager di Oaktree. È stata solo la prima di diverse riunioni operative, per fissare le linee guida dell’estate", spiega La Gazzetta dello Sport.

Inter Kone
Getty Images

"Ne arriveranno altre, probabilmente anche in settimana, per approfondire il dossier sugli obiettivi da una cinquantina di milioni già messi in lista, dal romanista Koné al rampante Palestra sulla fascia, e sui giocatori in scadenza: De Vrij resterà, Mkhitaryan non lascerà il calcio solo in caso di un tattico rinnovo di un anno che gli era stato pure promesso", aggiunge Gazzetta.

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