Nel suo editoriale su TMW, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato anche del mercato dell’Inter tra gennaio e l’estate prossima.

“Questa cosa dell’Inter presuntuosa è una cazzata. Cioè, certamente deve migliorare quando si tratta di “stroncare il suo avversario”, ma non può essere la buona partita giocata contro il Bologna a far passare il luogo comune della squadra arrogante e che si specchia. “Però hanno sbagliato i rigori”. Eh, sì, ma mica lo hanno fatto apposta e, al limite, devono crescere quanto a personalità. L’Inter crea tanto e quaglia molto meno di quel che potrebbe, ma passare dagli osanna letti dopo la vittoria col Como (“Che carattere! Che gruppo!”) alle pernacchie post eliminazione dalla Supercoppa (“Che mammolette! Che scarso carisma!”) fa abbastanza sorridere.