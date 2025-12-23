In un video sul canale di Repubblica, Marco Cattaneo ha parlato anche del mercato invernale dell’Inter. Queste le dichiarazioni del noto giornalista a ‘Acronimi, il calcio preso alla lettera’.
In un video sul canale di Repubblica, Marco Cattaneo ha parlato anche del mercato invernale dell’Inter: ecco le priorità
“Alle due milanesi servono rimedi a gennaio. Un difensore e una punta al Milan, l’attaccante sarà Fullkrug.
L’Inter può ruotare quattro bomber, il Napoli ne ha tre invece. Ai nerazzurri servono un difensore, forse, e un laterale di destra visto l’infortunio di Dumfries. Il difensore in cima alla lista è Gila, sarebbe un grande colpo adesso o a giugno. Il vero acquisto che servirebbe all’Inter non si trova sul mercato: è quella cosa che non ti fa perdere le partite anche quando giochi meglio. Troppi indizi fanno una prova gigante, il fattore ‘c’ non esiste”.
