“Alle due milanesi servono rimedi a gennaio. Un difensore e una punta al Milan, l’attaccante sarà Fullkrug.

L’Inter può ruotare quattro bomber, il Napoli ne ha tre invece. Ai nerazzurri servono un difensore, forse, e un laterale di destra visto l’infortunio di Dumfries. Il difensore in cima alla lista è Gila, sarebbe un grande colpo adesso o a giugno. Il vero acquisto che servirebbe all’Inter non si trova sul mercato: è quella cosa che non ti fa perdere le partite anche quando giochi meglio. Troppi indizi fanno una prova gigante, il fattore ‘c’ non esiste”.