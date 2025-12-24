Fabrizio Biasin nel suo editoriale natalizio su TMW ha parlato anche del mercato dell’Inter tra gennaio e l’estate prossima

"Il mercato? La società interverrà solo in caso di uscita di questo (Frattesi?) o quello (De Vrij?), oppure in presenza di una non meglio specificata “occasione di mercato” (lo Zalewski di un anno fa). La sensazione? Un pezzo arriverà e, forse, un altro è già stato bloccato per giugno…”, ha svelato il giornalista.