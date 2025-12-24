FC Inter 1908
L'Inter e la "non meglio specificata «occasione di mercato»": chi può essere, l'identikit

L’Inter e la “non meglio specificata «occasione di mercato»”: chi può essere, l’identikit

Fabrizio Biasin nel suo editoriale natalizio su TMW ha parlato anche del mercato dell’Inter tra gennaio e l’estate prossima
Alessandro Cosattini 

Fabrizio Biasin nel suo editoriale natalizio su TMW ha parlato anche del mercato dell’Inter tra gennaio e l’estate prossima.

"Il mercato? La società interverrà solo in caso di uscita di questo (Frattesi?) o quello (De Vrij?), oppure in presenza di una non meglio specificata “occasione di mercato” (lo Zalewski di un anno fa). La sensazione? Un pezzo arriverà e, forse, un altro è già stato bloccato per giugno…”, ha svelato il giornalista.

