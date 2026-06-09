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fcinter1908 calciomercato mercato inter Biasin: “Solet nome caldo, ecco come stanno le cose. L’Inter ha confermato all’Udinese…”
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Biasin: “Solet nome caldo, ecco come stanno le cose. L’Inter ha confermato all’Udinese…”
Oumar Solet resta il nome in cima alla lista dell'Inter per rinforzare la difesa nerazzurra in vista della prossima stagione
Oumar Solet resta il nome in cima alla lista dell'Inter per rinforzare la difesa nerazzurra in vista della prossima stagione.
Fabrizio Biasin sui social ha fatto il punto della situazione riguardo la trattativa con l'Udinese:
"Al momento nessuna offerta ufficiale, ma interesse confermato direttamente ai dirigenti dell'Udinese: Oumar Solet resta il nome più caldo per rinforzare la difesa dell'Inter".
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