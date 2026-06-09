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fcinter1908 calciomercato mercato inter Biasin: “Solet nome caldo, ecco come stanno le cose. L’Inter ha confermato all’Udinese…”

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Biasin: “Solet nome caldo, ecco come stanno le cose. L’Inter ha confermato all’Udinese…”

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Oumar Solet resta il nome in cima alla lista dell'Inter per rinforzare la difesa nerazzurra in vista della prossima stagione
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Oumar Solet resta il nome in cima alla lista dell'Inter per rinforzare la difesa nerazzurra in vista della prossima stagione.

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Fabrizio Biasin sui social ha fatto il punto della situazione riguardo la trattativa con l'Udinese:

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"Al momento nessuna offerta ufficiale, ma interesse confermato direttamente ai dirigenti dell'Udinese: Oumar Solet resta il nome più caldo per rinforzare la difesa dell'Inter".

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