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Biasin: “Stankovic, arrivate offerte da 40 mln. L’Inter ha due strade. La mia idea…”
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Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Fabrizio Biasin ha parlato del futuro di Aleksander Stankovic. Per il giornalista l'Inter ha due strade: "Stankovic ha fatto tutta la trafila, è uno che conosce l'ambiente, sa cosa vuol dire vestire il nerazzurro. Quest'anno lo abbiamo visto al Bruges, è stata una stagione straordinaria da parte sua, ha fatto vedere di essere uno che vale. Infatti se ne sono accorti tutti, se ne sono accorti in Premier al punto che sono già arrivate offerte ci dicono vicino ai 40 milioni per un ragazzo che l'Inter ha venduto a 10 e può ricomprare ricomprerà a 23".
"Questo significa che l'Inter ha nelle mani due strade: la prima è quella della plusvalenza. La seconda, e mi auguro che sia questo il suo destino, è tenerselo e farlo diventare il faro della squadra, magari non subito quest'anno che ci sarà ancora Calhanoglu. Però la mia idea è che un interista come Stankovic con questa qualità sarebbe un peccato vederlo altrove".
(Sport Mediaset)
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