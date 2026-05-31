Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Fabrizio Biasin ha parlato del futuro di Aleksander Stankovic. Per il giornalista l'Inter ha due strade: "Stankovic ha fatto tutta la trafila, è uno che conosce l'ambiente, sa cosa vuol dire vestire il nerazzurro. Quest'anno lo abbiamo visto al Bruges, è stata una stagione straordinaria da parte sua, ha fatto vedere di essere uno che vale. Infatti se ne sono accorti tutti, se ne sono accorti in Premier al punto che sono già arrivate offerte ci dicono vicino ai 40 milioni per un ragazzo che l'Inter ha venduto a 10 e può ricomprare ricomprerà a 23".