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Inter, grossa novità. Solet o Muharemovic? Parla Chivu: “Ha fatto alla dirigenza un altro nome”

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Oltre a Solet e Muharemovic, spunta un altro (grosso) nome per la difesa dell'Inter. A farlo è stato Cristian Chivu alla stessa dirigenza nerazzurra
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Oltre a Solet e Muharemovic, spunta un altro (grosso) nome per la difesa dell'Inter. A farlo è stato Cristian Chivu alla stessa dirigenza nerazzurra: si tratta, secondo il Messaggero, di Evan N'Dicka della Roma:

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"In estate il reparto difensivo nerazzurro sarà rivoluzionato: Acerbi e de Vrij hanno il contratto scaduto, Bisseck ha mercato e in più c'è la situazione di Bastoni che Marotta ha provato a spegnere ma che resta quantomai viva. E il nome fatto da Cristian Chivu - in caso di partenza del centrale della Nazionale - è proprio quello di N'Dicka".

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"Evan aspetta. E' consapevole che in questo momento di passaggio del testimone tra i ds Massara e D'Amico nessun club può farsi avanti con la Roma. Ma sa allo stesso tempo di essere uno di quegli elementi, insieme a Koné, Pisilli, Svilar e Soulé che il club potrà sacrificare".

(Fonte: Il Messaggero)

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