"In estate il reparto difensivo nerazzurro sarà rivoluzionato: Acerbi e de Vrij hanno il contratto scaduto, Bisseck ha mercato e in più c'è la situazione di Bastoni che Marotta ha provato a spegnere ma che resta quantomai viva. E il nome fatto da Cristian Chivu - in caso di partenza del centrale della Nazionale - è proprio quello di N'Dicka".