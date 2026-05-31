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Inter, Chivu vuole Palestra con Dumfries! “Nuovo scenario: a fargli posto potrebbe essere…”
Cristian Chivu vuole Marco Palestra. A prescindere dalla partenza di Denzel Dumfries o meno. Questo è il nuovo scenario che si affaccia all'orizzonte
Cristian Chivu vuole Marco Palestra. A prescindere dalla partenza di Denzel Dumfries o meno. Questo è il nuovo scenario che si affaccia all'orizzonte del mercato dell'Inter, che potrebbe dunque, almeno teoricamente, costruire delle fasce di livello mondiale.
A fare posto a Palestra, infatti, potrebbe essere Luis Henrique, già a gennaio vicino alla cessione:
"L'Atalanta vorrebbe tenerlo, Chivu ne ha chiesto i servigi a prescindere dal possibile addio di Dumfries, sul cui futuro pende la famosa clausola rescissoria da 25 milioni di euro. A liberare il posto dovrebbe essere infatti Luis Henrique".
(Fonte: Il Giorno)
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