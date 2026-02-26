Né Hakan Calhanoglu, né Denzel Dumfries: il giocatore con più chance di partire è un altro in casa Inter. A svelarlo è l'edizione online di Repubblica in vista della prossima finestra estiva di mercato.
Né Calhanoglu né Dumfries, Repubblica boom: “Il big con più chance di partire è un altro”
"Un aiuto al mercato in entrata potrebbe però arrivare anche dalla cessione di un big. Il maggior sospettato è Marcus Thuram, arrivato a parametro zero nel 2023 e legato all’Inter fino al 2028", si legge infatti.
E poi c'è anche il nome di Dumfries, ma non è il primo secondo il quotidiano. "Ma attenzione anche a Denzel, rientrato dopo tre mesi di infortunio: l’olandese, sotto contratto per altre due stagioni, ha appena cambiato procuratore", conclude Repubblica.
