Né Hakan Calhanoglu, né Denzel Dumfries: il giocatore con più chance di partire è un altro in casa Inter . A svelarlo è l'edizione online di Repubblica in vista della prossima finestra estiva di mercato.

" Un aiuto al mercato in entrata potrebbe però arrivare anche dalla cessione di un big. Il maggior sospettato è Marcus Thuram , arrivato a parametro zero nel 2023 e legato all’Inter fino al 2028", si legge infatti.

E poi c'è anche il nome di Dumfries, ma non è il primo secondo il quotidiano. "Ma attenzione anche a Denzel, rientrato dopo tre mesi di infortunio: l’olandese, sotto contratto per altre due stagioni, ha appena cambiato procuratore", conclude Repubblica.