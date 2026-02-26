Intervenuto in live sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Alessandro Bastoni e dell'interesse del Barcellona nei suoi confronti: "Quello che posso dirvi è che sicuramente il Barcellona considera Bastoni uno dei sogni potenziali sul mercato per l'estate, ma non ha iniziato alcuna sorta di trattativa con l'Inter.
E' troppo presto per capire se andranno su di lui o no, ma posso dire che internamente è considerato uno dei migliori difensori in circolazione. Mi aspetto che il Barcellona prenda un difensore in estate perché voleva già aggiungerlo a gennaio, ma non c'erano giocatori disponibili per un budget limitato.
Ma stanno cercando un difensore e Bastoni è super apprezzato, ma non dimentichiamoci la posizione dell'Inter: per loro è un giocatore cruciale, chiederebbero tantissimi soldi per lui, quindi non sarebbe facile. Al momento è solo apprezzamento, nient'altro".
