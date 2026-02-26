L'Inter si sta muovendo per Leon Goretzka, è tutto vero: ecco cosa risulta a FCIN1908 sul centrocampista tedesco

Alessandro Cosattini Redattore 26 febbraio 2026 (modifica il 26 febbraio 2026 | 21:31)

L'Inter si sta muovendo per Leon Goretzka, centrocampista classe 1995 in scadenza al prossimo giugno con il Bayern Monaco. Queste le informazioni raccolte da Pasquale Guarro e raccontate sul canale Twitch di FCIN1908.it:

“Tema mercato, da ieri si è diffusa su tutte una voce che riguarda Goretzka. Onestamente vi devo dire che è vera, tante volte diciamo se non risulta o non ce la confermano. La questione Goretzka è vera, ma attenzione: non vuol dire che l’Inter lo comprerà. In questo momento non si può dire che sia così avanti. Questo comunque conferma che non esiste più il paletto sui 30enni o in scadenza, si è capito che bisogna trovare un compromesso. Soprattutto se sai che possono lasciare tanti giocatori, perché andare a prendere tanti giovani è difficile. Qualche parametro zero d’esperienza può essere il compromesso.

Goretzka ha litigato con l’Atletico Madrid: sono stati a un passo dall’accordo, si è tirato indietro perché ha chiesto un pochino di più e c’è stato un dietrofront del giocatore che ha indispettito l’Atletico. Lui chiederebbe 13 milioni lordi, più o meno lo stipendio di Calhanoglu, siamo lì. Non puoi fare un contratto a Goretzka inferiore ai 3 anni. Le commissioni ce ne saranno poi.

Gortezka è uno di quelli che l’Inter ritiene di dover prendere in considerazione nel momento in cui esiste la possibilità di poterlo portare via a 0. L’Inter sta dialogando per Goretzka, ma prima di prenderlo deve fare spazio e non è una banalità. Deve fare spazio liberando Calhanoglu, non prendi Goretzka se non vendi lui, con fare spazio questo dico. Calha stesso vuole andare via, ma sarebbe partito anche la scorsa estate se il Galatasaray non fosse venuto solo con 7 milioni”.