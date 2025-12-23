Arriva un big a 0 per la difesa dell'Inter? Ecco cosa risulta a Fabrizio Romano su un'ipotesi di mercato emersa nelle scorse ore.
Inter, arriva un big a 0 per la difesa? Cosa risulta a Fabrizio Romano
“Konaté-Inter? Se ne parlato per l’Inter, a gennaio dico 0%. E per giugno? Lui sta trattando il rinnovo con il Liverpool a cifre altissime, cambiano di settimana in settimana ma sono altissime davvero.
Il Liverpool non è fuori per il rinnovo, penso sia fuori parametri invece il giocatore per il nostro calcio, a meno che non voglia ridursi proprio lui stesso lo stipendio”.
