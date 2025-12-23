Nome nuovo per il futuro seguito in ottica mercato dall'Inter : si tratta di Karim Coulibaly , centrale classe 2007 del Werder Brema. Lo svela per TMW l'osservatore Marco Palma: "Difensore centrale tedesco del Werder Brema. Difensore centrale di grande fisicità e aggressività.

Bravissimo nell’anticipo e dominante nel gioco aereo, molto dotato tecnicamente il suo piede sinistro è di alto livello. Cresciuto nelle giovanili dell’Amburgo si è fatto notare come uno dei migliori giovani difensori centrali del calcio tedesco.