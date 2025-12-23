Nome nuovo per il futuro seguito in ottica mercato dall'Inter: si tratta di Karim Coulibaly, centrale classe 2007 del Werder Brema. Lo svela per TMW l'osservatore Marco Palma: "Difensore centrale tedesco del Werder Brema. Difensore centrale di grande fisicità e aggressività.
Bravissimo nell’anticipo e dominante nel gioco aereo, molto dotato tecnicamente il suo piede sinistro è di alto livello. Cresciuto nelle giovanili dell’Amburgo si è fatto notare come uno dei migliori giovani difensori centrali del calcio tedesco.
Nel luglio 2024, a scadenza con l’Amburgo, è passato al Werder Brema, dove dopo un veloce passaggio in Under 19, è salito in prima squadra per diventarne presto titolare. Origini della Costa d’Avorio è seguito molto da vicino dall’Inter. Nazionale tedesco Under 19. Somiglianza: Gabriel (Arsenal) Valore di mercato: 20 milioni €".
