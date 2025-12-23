FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano svela: “Infortunio Bonny, c’è stata paura! Cambiano piani mercato? Rispondo così”

calciomercato

Romano svela: “Infortunio Bonny, c’è stata paura! Cambiano piani mercato? Rispondo così”

Romano svela: “Infortunio Bonny, c’è stata paura! Cambiano piani mercato? Rispondo così” - immagine 1
Infortunio in allenamento per Bonny: c'è stata grande apprensione ad Appiano Gentile, ecco le informazioni raccolte da Fabrizio Romano
Alessandro Cosattini Redattore 

Romano svela: “Infortunio Bonny, c’è stata paura! Cambiano piani mercato? Rispondo così”- immagine 2
Getty Images

Infortunio in allenamento per Ange-Yoan Bonny. C'è stata grande apprensione ad Appiano Gentile, ecco le informazioni raccolte da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

Romano svela: “Infortunio Bonny, c’è stata paura! Cambiano piani mercato? Rispondo così”- immagine 3
Getty Images

“Oggi per aggiornarvi sulla questione che ha riguardato l’infortunio di Bonny. C’è stata paura, un infortunio al ginocchio in allenamento che ha un po’ spaventato l’ambiente Inter, per qualche ora. Gli esami hanno poi dato esami confortanti, ma c’è stata paura, apprensione per il ginocchio di Bonny. Si è fatto male da solo il giocatore, non c’è stato un contrasto e questo ha messo tutti in apprensione.

Romano svela: “Infortunio Bonny, c’è stata paura! Cambiano piani mercato? Rispondo così”- immagine 4
Getty Images

Poteva cambiare i piani di mercato dell’Inter, ma per fortuna del club e del giocatore saranno circa due le settimane di stop per lui. Allarme Bonny rientrato, starà fuori un minimo di due settimane”.

Leggi anche
Mercato, Palma svela: “Inter segue molto da vicino questo giovane 2007 tedesco”. Chi è
I soldi di Frattesi verrebbero reinvestiti per un gran colpo: “L’Inter si...

© RIPRODUZIONE RISERVATA