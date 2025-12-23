Infortunio in allenamento per Ange-Yoan Bonny. C'è stata grande apprensione ad Appiano Gentile, ecco le informazioni raccolte da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:
“Oggi per aggiornarvi sulla questione che ha riguardato l’infortunio di Bonny. C’è stata paura, un infortunio al ginocchio in allenamento che ha un po’ spaventato l’ambiente Inter, per qualche ora. Gli esami hanno poi dato esami confortanti, ma c’è stata paura, apprensione per il ginocchio di Bonny. Si è fatto male da solo il giocatore, non c’è stato un contrasto e questo ha messo tutti in apprensione.
Poteva cambiare i piani di mercato dell’Inter, ma per fortuna del club e del giocatore saranno circa due le settimane di stop per lui. Allarme Bonny rientrato, starà fuori un minimo di due settimane”.
