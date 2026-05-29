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BILD – Bayern forte su Bisseck e lui apre: trattativa avviata con l’Inter. E c’è la cifra
Da tempo il Bayern Monaco è alla ricerca di nuovi giocatori per rinforzare la rosa. Uno dei reparti che avrà bisogno di innesti importanti è sicuramente quello difensivo. Tra i nomi seguiti dal club tedesco c'è anche quello di Yann Bisseck. Come rivelato da Christian Falk, giornalista di SportBILD, nel suo podcast Bayern Insider, l'interesse del Bayern Monaco è reale, tanto che i bavaresi avrebbe avviato trattative concrete con l'Inter.
Il vantaggio di Bisseck rispetto ad altri candidati come Gvardiol o Ruben Dias è il fatto che attualmente percepisce uno stipendio significativamente inferiore. In linea di principio, il giocatore sarebbe aperto a un trasferimento nel club tedesco. Secondo Falk, il Bayern Monaco avrebbe già sondato le richieste del club nerazzurro che sarebbe disposta a sedersi al tavolo dei negoziati partendo da 40 milioni di euro.
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