Da tempo il Bayern Monaco è alla ricerca di nuovi giocatori per rinforzare la rosa. Uno dei reparti che avrà bisogno di innesti importanti è sicuramente quello difensivo. Tra i nomi seguiti dal club tedesco c'è anche quello di Yann Bisseck. Come rivelato da Christian Falk, giornalista di SportBILD, nel suo podcast Bayern Insider, l'interesse del Bayern Monaco è reale, tanto che i bavaresi avrebbe avviato trattative concrete con l'Inter.