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Inter, nuova vita per Diouf. Luis Henrique: c’è il prezzo per l’all in su Palestra

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Nel giro di qualche settimana il futuro di Diouf e Henrique si è capovolto
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Destini incrociati quelli di Luis Henrique e Andy Diouf. Nel giro di qualche settimana il futuro dei due giocatori si è capovolto. Il francese era considerato una sorta di oggetto misterioso, poi l'intuizione di Chivu che lo ha spostato esterno a destra dove ha messo in mostra discrete qualità che serviranno all'Inter. Al contrario Luis Henrique non ha mai convinto durante tutta la stagione ed è uno dei tanti giocatori con la valigia in mano.

"Adesso le loro vite parallele potrebbero definitivamente separarsi, e non nella maniera che pareva più probabile. Sul finale il francese ha cambiato il proprio destino e ora si candida a tutt’altro ruolo nella stagione che verrà. Al contrario, il brasiliano potrebbe essere accompagnato alla porta, mentre la Premier torna a interessarsi a lui. LH ha portato la croce per quattro lunghi mesi, quando il titolarissimo Dumfries aveva una caviglia sinistra grossa come un melone e finiva su un lettino d’ospedale. In quel tratto non ha mai mostrato neanche da lontano la vigoria dell’olandese e, al ritorno di Denzel, si è vista tutta la differenza del mondo", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

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"Eppure, nonostante tutto, questo 24enne lunatico ha soddisfatto il suo allenatore come esterno tattico, più di posizione che di sfondamento. Diouf, invece, è sparito a lungo in un cono d’ombra, prima di tornare alla luce nel finale: il gol di Bologna, primo in A all’ultima di campionato, è servito al 23enne per prendersi i complimenti al miele di Chivu, ma soprattutto per confermare un nuovo lavoro. A Milano Andy, imprevedibile e potente nello strappo, ha un futuro da esterno a tutta fascia e proprio lì si specializzerà nel 2026-27".

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"Esattamente nelle terre che Luis Enrique dovrebbe abbandonare perché il mercato bussa per lui. Già a gennaio è stato molto vicino al Bournemouth, ma allora l’Inter non trovò in tempo un sostituto adeguato. Stavolta, però, lo scenario è diverso e i nerazzurri hanno una diversa apertura d’animo: in caso di offerte simili a quelle di qualche mese fa, una trentina di milioni circa, l’uscita diventerebbe automatica. Gli spasimanti inglesi sembrano resistere e questo sarebbe un altro scossone in un ruolo altamente strategico per Chivu. A destra è, infatti, pronto un danaroso “all in” su Marco Palestra e, stavolta, qualcuno potrebbe davvero pagare la clausola per Dumfries. A quanto ammonta? Venticinque, come sempre".

(Gazzetta dello Sport)

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