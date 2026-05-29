Nelle preferenze Curtis Jones ha superato tutti, anche Manu Koné. È lui il prescelto dall'Inter e da Chivu per rinforzare il centrocampo nerazzurro. A differenze del francese della Roma, Jones ha solo un anno di contratto e per questo costerebbe meno. Ausilio ha presentato una prima proposta al collega direttore sportivo, Richard Hughes: 20 milioni più bonus.