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Curtis Jones vuole l’Inter: cosa filtra dall’entourage. Distanza col Liverpool, ma si chiude a…
Nelle preferenze Curtis Jones ha superato tutti, anche Manu Koné. È lui il prescelto dall'Inter e da Chivu per rinforzare il centrocampo nerazzurro. A differenze del francese della Roma, Jones ha solo un anno di contratto e per questo costerebbe meno. Ausilio ha presentato una prima proposta al collega direttore sportivo, Richard Hughes: 20 milioni più bonus.
"La risposta però è stata negativa: Jones, che è un quasi titolare per l’allenatore Slot, va pagato almeno 30. In più bisogna discutere una percentuale sulla futura rivendita, che gli inglesi pretendono come garanzia sul rimpianto. Distanze non incolmabili, per carità. Ma occorre pazienza prima di entrare nel vivo", sottolinea la Gazzetta dello Sport.
"Non resta che trovare l’accordo con il Liverpool allora. C’è ancora distanza ma a 25 milioni si dovrebbe chiudere. Dal punto di vista di Jones non ci sarebbero problemi a dire sì. Anzi, secondo quanto filtra dall’entourage la preferenza per l’Inter è dichiarata. Avendo giocato tutta la vita nel Liverpool, dove è approdato a soli 9 anni con l’etichetta un po’ frettolosa di nuovo Gerrard, Jones in un’altra squadra inglese non vorrebbe andare".
(Gazzetta dello Sport)
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