FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter BILD – Borussia Dortmund, primi contatti per Pavard: possibile assalto all’interista se…

calciomercato

BILD – Borussia Dortmund, primi contatti per Pavard: possibile assalto all’interista se…

BILD – Borussia Dortmund, primi contatti per Pavard: possibile assalto all’interista se… - immagine 1
Benjamin Pavard è in prestito all'Olympique Marsiglia con diritto di riscatto. Ma il suo futuro potrebbe essere altrove
Daniele Mari Direttore 

Il futuro di Nico Schlotterbeck è ancora incerto. Il leader della difesa del Borussia Dortmund prenderà una decisione solo a metà marzo: accettare l’offerta di rinnovo sul tavolo oppure compiere il prossimo passo della carriera già in estate, con diversi top club europei che avrebbero manifestato interesse.

Una cosa, però, è chiara: indipendentemente dalla sua scelta, il Borussia Dortmund dovrà riorganizzare il reparto arretrato.

BILD – Borussia Dortmund, primi contatti per Pavard: possibile assalto all’interista se…- immagine 2
Ligue1+

L’addio invernale di Aaron Anselmino, la probabile scadenza contrattuale di Niklas Süle (30) e la situazione ancora da definire di Emre Can (32) aumentano la pressione sulla dirigenza. A Dortmund, la pianificazione per l’estate è già in pieno fermento.

Ora, scrive la Bild, "circola un nome di primo piano: Benjamin Pavard (29)".

BILD – Borussia Dortmund, primi contatti per Pavard: possibile assalto all’interista se…- immagine 3
Getty

"Secondo le informazioni raccolte da BILD", si legge sul quotidiano, "il Dortmund segue effettivamente l’evoluzione della situazione del francese. Tuttavia, al momento non sono previste trattative concrete né un’offerta ufficiale: si tratta piuttosto di un sondaggio esplorativo del mercato. Attualmente Pavard è sotto contratto con l’Inter, ma è in prestito all’Olympique de Marseille. Il club francese dispone di un’opzione di acquisto fissata a 15 milioni di euro, ma starebbe ancora riflettendo, poiché il difensore non ha convinto con continuità sul piano sportivo".

Leggi anche
Quale futuro per Mkhitaryan? L’Inter non voleva eccezioni: ecco perché ora prende tempo
Pedullà: “Inter, mai sondato McKennie. Porta? No Martinez, faccio due nomi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA