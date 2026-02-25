Il futuro di Nico Schlotterbeck è ancora incerto. Il leader della difesa del Borussia Dortmund prenderà una decisione solo a metà marzo: accettare l’offerta di rinnovo sul tavolo oppure compiere il prossimo passo della carriera già in estate, con diversi top club europei che avrebbero manifestato interesse.

L’addio invernale di Aaron Anselmino, la probabile scadenza contrattuale di Niklas Süle (30) e la situazione ancora da definire di Emre Can (32) aumentano la pressione sulla dirigenza. A Dortmund, la pianificazione per l’estate è già in pieno fermento.

"Secondo le informazioni raccolte da BILD", si legge sul quotidiano, "il Dortmund segue effettivamente l’evoluzione della situazione del francese. Tuttavia, al momento non sono previste trattative concrete né un’offerta ufficiale: si tratta piuttosto di un sondaggio esplorativo del mercato. Attualmente Pavard è sotto contratto con l’Inter, ma è in prestito all’Olympique de Marseille. Il club francese dispone di un’opzione di acquisto fissata a 15 milioni di euro, ma starebbe ancora riflettendo, poiché il difensore non ha convinto con continuità sul piano sportivo".