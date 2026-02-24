Tra campo e mercato, Alfredo Pedullà, sul suo canale YouTube, ha parlato così dell'Inter a poche ore dalla sfida di Champions contro il Bodo

Tra campo e mercato, Alfredo Pedullà, sul suo canale YouTube, ha parlato così dell'Inter a poche ore dalla sfida di Champions contro il Bodo Glimt:

"L'Inter ha l'80% di probabilità di vincere lo scudetto e, in condizioni normali, ha tutte le carte in regola per vincere contro il Bodo, che però non è una squadra di scappati di casa. Mercato? Aspettiamo la firma di McKennie, ho sempre detto che ha dato la priorità alla Juventus anche quando si parlava dell'Inter".