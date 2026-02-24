Tra campo e mercato, Alfredo Pedullà, sul suo canale YouTube, ha parlato così dell'Inter a poche ore dalla sfida di Champions contro il Bodo Glimt:
"L'Inter ha l'80% di probabilità di vincere lo scudetto e, in condizioni normali, ha tutte le carte in regola per vincere contro il Bodo, che però non è una squadra di scappati di casa. Mercato? Aspettiamo la firma di McKennie, ho sempre detto che ha dato la priorità alla Juventus anche quando si parlava dell'Inter".
"Il centrocampista non ha mai aperto ad altre società. Lui aveva già praticamente firmato la scorsa primavera, poi le commissioni avevano fatto la differenza. Capitolo portieri: vi hanno parlato di Dibu Martinez, ma io dico che Vicario e Caprile, forse in quest'ordine, sono due candidati autorevoli".
