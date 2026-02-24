L'Inter andrà incontro ad una rivoluzione in estate, alla luce dei tanti contratti in scadenza. Tra questi, c'è anche quello di Mkhitaryan

L'Inter andrà incontro ad una rivoluzione in estate, alla luce dei tanti contratti in scadenza. Tra questi, c'è anche quello di Henrikh Mkhitaryan, la cui situazione è in bilico. Ne parla così Pasquale Guarro su Calciomercato.com:

"Tra questa serie di considerazioni, c’è anche quella che riguarda Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno sta lentamente e inesorabilmente avvicinandosi verso la fine della carriera, con i 37 anni compiuti lo scorso 21 gennaio.

In Viale della Liberazione lo ritengono un uomo importante anche all’interno dello spogliatoio, un professionista esemplare che guida il gruppo al perfezionismo: il primo ad arrivare è l’ultimo ad andare via, con una cura maniacale di ogni dettaglio, dentro e fuori dal campo.

UN ATTO DOVUTO FARE CHIAREZZA — Tutti fattori che l’Inter gli riconosce, pur avvertendo l’esigenza di voltare pagina e salutare quei calciatori che hanno dato tanto. Mkhitaryan appartiene al gruppo dei Sommer, Acerbi, Darmian e de Vrij, ma in dirigenza c’è chi non vorrebbe ancora privarsene.

Ormai manca poco a una sintesi, anche perché Mkhitaryan a giugno vedrà scadere il proprio contratto e fargli conoscere le eventualità che potrebbero aprirsi o meno davanti a lui è un atto dovuto.

L’Inter ha preso tempo, probabilmente nella consapevolezza che lasciarsi sarebbe la cosa migliore per tutti, almeno questi erano i discorsi che in Viale della Liberazione avevano intrapreso qualche mese fa, quando non sembrava esserci alcuna eccezione all’orizzonte.

NON C'E' ANCORA NULLA DI DECISO — Per adesso, di fronte a domanda precisa, in merito al futuro di Mkhitaryan, non arriva alcuna informazione netta da Viale della Liberazione, se non un “Non c’è nulla di deciso”. Risposta condivisibile, considerando che Chivu è in corsa per lo scudetto e che iniziare a far circolare certe voci significherebbe non aiutarlo.

Inoltre, l’Inter riflette sul fatto che già molte colonne diranno addio a fine anno. Dal canto suo, Mkhitaryan rimarrebbe volentieri, a patto di poter essere ancora utile anche dal punto di vista tecnico, garanzie che Chivu sceglierà se sarà o meno il caso di dargli, ma probabilmente tra un mesetto, quando gli obiettivi di questa stagione saranno più chiari."