L'Inter andrà incontro ad una rivoluzione in estate, alla luce dei tanti contratti in scadenza. Tra questi, c'è anche quello di Henrikh Mkhitaryan, la cui situazione è in bilico. Ne parla così Pasquale Guarro su Calciomercato.com:
Quale futuro per Mkhitaryan? L’Inter non voleva eccezioni: ecco perché ora prende tempo
"Tra questa serie di considerazioni, c’è anche quella che riguarda Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno sta lentamente e inesorabilmente avvicinandosi verso la fine della carriera, con i 37 anni compiuti lo scorso 21 gennaio.
In Viale della Liberazione lo ritengono un uomo importante anche all’interno dello spogliatoio, un professionista esemplare che guida il gruppo al perfezionismo: il primo ad arrivare è l’ultimo ad andare via, con una cura maniacale di ogni dettaglio, dentro e fuori dal campo.
UN ATTO DOVUTO FARE CHIAREZZA—
Tutti fattori che l’Inter gli riconosce, pur avvertendo l’esigenza di voltare pagina e salutare quei calciatori che hanno dato tanto. Mkhitaryan appartiene al gruppo dei Sommer, Acerbi, Darmian e de Vrij, ma in dirigenza c’è chi non vorrebbe ancora privarsene.
Ormai manca poco a una sintesi, anche perché Mkhitaryan a giugno vedrà scadere il proprio contratto e fargli conoscere le eventualità che potrebbero aprirsi o meno davanti a lui è un atto dovuto.
L’Inter ha preso tempo, probabilmente nella consapevolezza che lasciarsi sarebbe la cosa migliore per tutti, almeno questi erano i discorsi che in Viale della Liberazione avevano intrapreso qualche mese fa, quando non sembrava esserci alcuna eccezione all’orizzonte.
NON C'E' ANCORA NULLA DI DECISO—
Per adesso, di fronte a domanda precisa, in merito al futuro di Mkhitaryan, non arriva alcuna informazione netta da Viale della Liberazione, se non un “Non c’è nulla di deciso”. Risposta condivisibile, considerando che Chivu è in corsa per lo scudetto e che iniziare a far circolare certe voci significherebbe non aiutarlo.
Inoltre, l’Inter riflette sul fatto che già molte colonne diranno addio a fine anno. Dal canto suo, Mkhitaryan rimarrebbe volentieri, a patto di poter essere ancora utile anche dal punto di vista tecnico, garanzie che Chivu sceglierà se sarà o meno il caso di dargli, ma probabilmente tra un mesetto, quando gli obiettivi di questa stagione saranno più chiari."
