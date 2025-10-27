Kim è un profilo che l'Inter monitora già dalla scorsa estate: l'ex Napoli potrebbe tornare in Serie A già a gennaio

Matteo Pifferi Redattore 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 18:23)

Già nelle scorse settimane si è parlato di un interesse dell'Inter per Kim Min Jae, difensore coreano del Bayern Monaco. E arrivano conferme sul fatto che il club nerazzurro stia seguendo con attenzione la pista che porterebbe all'ex Napoli, per il quale l'ipotesi di un ritorno in Serie A è piuttosto concreta.

Secondo quanto riportato da Christian Falk, giornalista della Bild, anche la Juventus ha mostrato interesse per Kim Min Jae per gennaio ma il discorso è da rinviare alla prossima estate.

"E' vero che la Juventus vorrebbe provare a prendere Kim per gennaio. Il Bayern, però, non ha intenzione di venderlo a meno che non riesca a prendere Guehi. In ogni caso, la Juventus non è l'unico club interessato a Kim perché anche Milan e Inter hanno mostrato segnali concreti sul giocatore. Entrambe sono concretamente interessate.

Le prestazioni con la maglia del Napoli di Kim sono ancora nella mente dei club italiani e c'è davvero tanto interesse per lui. Inter e Milan proveranno a prenderlo in estate ma se ci fosse una possibilità nel mercato invernale, sarebbe un'opzione da prendere in considerazione", dice Falk.

(cfbayerninsider.com)