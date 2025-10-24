E' emerso oggi sulle colonne della Bild il nome di Kim Min Jae per la difesa del futuro dell'Inter. La pista, però, al momento, non è così calda come sembra, come riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto.
"Ci dovrebbe essere un sacrificio importante da parte di Kim, che dovrebbe lasciare dei soldi: dipenda anche dalla formula.
E' una situazione da monitorare: abbiamo verificato poco fa e ci risulta che l'Inter non sia attiva sulla pista Kim, non è così calda. E' una situazione che non va oltre un apprezzamento: siamo fermi al momento", le sue parole.
