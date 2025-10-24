FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto svela: “Ho verificato poco fa la voce su Kim all’Inter e vi posso dire che…”

calciomercato

Moretto svela: “Ho verificato poco fa la voce su Kim all’Inter e vi posso dire che…”

Moretto svela: “Ho verificato poco fa la voce su Kim all’Inter e vi posso dire che…” - immagine 1
E' emerso oggi sulle colonne della Bild il nome di Kim Min Jae per la difesa del futuro dell'Inter: ecco cosa risulta
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

E' emerso oggi sulle colonne della Bild il nome di Kim Min Jae per la difesa del futuro dell'Inter. La pista, però, al momento, non è così calda come sembra, come riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto.

Moretto svela: “Ho verificato poco fa la voce su Kim all’Inter e vi posso dire che…”- immagine 2
Getty

"Ci dovrebbe essere un sacrificio importante da parte di Kim, che dovrebbe lasciare dei soldi: dipenda anche dalla formula.

Moretto svela: “Ho verificato poco fa la voce su Kim all’Inter e vi posso dire che…”- immagine 3
Getty

E' una situazione da monitorare: abbiamo verificato poco fa e ci risulta che l'Inter non sia attiva sulla pista Kim, non è così calda. E' una situazione che non va oltre un apprezzamento: siamo fermi al momento", le sue parole.

Leggi anche
Romano: “Guehi-Inter? Italia difficile se non impossibile! Cosa mi risulta su Kim”
Inter, per Guéhi la concorrenza è tanta. SkySport DE: “L’agente ha incontrato il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA