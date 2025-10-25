C'è tanta attesa per il big match di questa sera tra Napoli e Inter al Maradona: nei nerazzurri dal 1' dei nuovi arrivati Chivu schiererà Manuel Akanji in difesa e Ange-Yoan Bonny in attacco. Su di lui e sul resto del mercato si sofferma il Corriere della Sera.

"Il francesino però ha una confidenza con gol e assist più naturale (già 3 reti e 4 passaggi decisivi in 263 minuti), mentre Pio Esposito (2 gol e 1 assist) è l’unico che può fare reparto da solo, come ha dimostrato a Roma nel finale con il supporto di Frattesi. Anche se sa adattarsi un po’ a tutto.