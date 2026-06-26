Dovranno essere almeno due i difensori centrali che l'Inter dovrà inserire in rosa. Con gli addii di Acerbi e de Vrij, il club nerazzurro ha iniziato da tempo a sondare il mercato alla ricerca di profili in grado di sostituire i due difensori. Solet è uno dei nomi che è stato maggiormente accostato all'Inter, anche se la pista sembra essersi raffreddata.

Ma nelle ultime ore c'è un nome di primo piano che è stato accostato al club di Viale della Liberazione ed è quello di John Stones. Secondo quanto riporta la Bild, il pilastro della difesa inglese, disponibile a parametro zero, è seguito con attenzione anche dai nerazzurri. "Everton e importanti club italiani come Napoli e Inter hanno mostrato interesse".