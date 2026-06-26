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BILD – Inter su Stones a costo zero: la sfida è con Everton e un’altra big italiana

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Secondo la Bild, l'Inter è tra i club che segue non attenzione il difensore inglese
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

BILD – Inter su Stones a costo zero: la sfida è con Everton e un’altra big italiana- immagine 2
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Dovranno essere almeno due i difensori centrali che l'Inter dovrà inserire in rosa. Con gli addii di Acerbi e de Vrij, il club nerazzurro ha iniziato da tempo a sondare il mercato alla ricerca di profili in grado di sostituire i due difensori. Solet è uno dei nomi che è stato maggiormente accostato all'Inter, anche se la pista sembra essersi raffreddata.

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Ma nelle ultime ore c'è un nome di primo piano che è stato accostato al club di Viale della Liberazione ed è quello di John Stones. Secondo quanto riporta la Bild, il pilastro della difesa inglese, disponibile a parametro zero, è seguito con attenzione anche dai nerazzurri. "Everton e importanti club italiani come Napoli e Inter hanno mostrato interesse".

(Bild)

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