Fino al 30 giugno il Como può riprendere Nico Paz per 60 milioni. Nell'incontro andato in scena ieri tra il ds dei lariani, Ludi, e il Real Madrid, i blancos hanno comunicato la volontà di esercitare il diritto di recompra per entrare in possesso del cartellino del centrocampista argentino. Una cifra che il club degli Hartono non può spendere per non finire sotto la lente di ingrandimento della Uefa. Come sottolinea il Corriere della Sera , in questo intreccio di mercato, l’Inter resta alla finestra.

"Fino a fine mese non muoverà un muscolo facciale: resterà immobile. Troppo è il timore di sbilanciarsi considerando le tante variabili che aleggiano attorno all’operazione. L’Inter ha sì a disposizione il tesoretto per sferrare l’attacco e per 60 milioni aggiudicarsi Nico Paz, ma le possibilità che possa entrare in gioco qualche big della Premier che possa far saltare il banco (come il Tottenham, ad esempio) e scatenare un’asta sono alte. Un dato, per ora, sembra confermato: l’Inter non intende inserire nell’affare Alessandro Bastoni, pur finito sul taccuino degli spagnoli".