Sfumato Palestra, oggi a Londra per le visite mediche e la firma con il Chelsea, l'Inter è alla ricerca di un profilo sulla fascia destra

Sfumato Palestra, oggi a Londra per le visite mediche e la firma con il Chelsea, l'Inter è alla ricerca di un profilo sulla fascia destra che possa comunque raccogliere l'eredità di Dumfries e non indebolire la squadra. L'edizione odierna di Tuttosport parla di un nome "nuovo" per i nerazzurri: Nahuel Molina dell'Atletico Madrid. I nerazzurri lo seguono da tempo e, essendo in scadenza nel 2027

"In attesa che venga del tutto metabolizzata la delusione per il mancato arrivo di Marco Palestra, l’Inter chiaramente ha iniziato le proprie valutazioni per trovare il miglior innesto possibile per la fascia destra dopo aver perso Denzel Dumfries, finito al Real Madrid previo pagamento della clausola rescissoria da 20 milioni. Zero fretta, ma anche la volontà di individuare un profilo di tutto rispetto. A tal proposito attenzione a Nahuel Molina dell’Atletico Madrid. Seguito dagli scout dei campioni d’Italia da svariati anni, piaceva infatti anche ai tempi dell’Udinese, l’argentino porterebbe in dote qualità, esperienza e garra".

"Su di lui ha posato gli occhi anche Gasperini, che lo porterebbe volentieri alla Roma, tuttavia, come sempre, trattare eventualmente con l’Atletico Madrid non sarà semplice. Sebbene infatti ufficialmente la scadenza del contratto dell’atleta con i Colchoneros sia indicata nel 2027, sembrerebbe in realtà che l’intesa col giocatore sia stata già prolungata segretamente di un anno, dunque fino al 2028 e senza renderlo pubblico, come premio per il calciatore dopo una prima annata in Spagna di altissimo livello. Oggi il contesto è cambiato, Molina resta un giocatore importante, ma se arrivasse una buona offerta ai biancorossi di Madrid, potrebbe partire. Costa circa 30 milioni, magari trattabili a 22-25".