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Inter, estate movimentata per Bisseck. Il Bayern in pressing: “Può essere sacrificato se…”

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Ultima gara della stagione per l'Inter e ora via alle vacanze per molti dei nerazzurri che non prenderanno parte al Mondiale. Tra questi Bisseck
Andrea Della Sala Redattore 

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Ultima gara della stagione per l'Inter e ora via alle vacanze per molti dei nerazzurri che non prenderanno parte al Mondiale. Tra questi c'è Yann Bisseck che, dopo l'ottima stagione con Chivu, sarà al centro di un'estate intensa di mercato.

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Getty Images

"Da oggi Yann Bisseck entra in modalità “offline”. Non parlategli troppo di Mondiale, che vedrà da spettatore, né di calciomercato, tema che ha provato a dribblare come quando in campo si concede qualche licenza e avanza senza scrupoli. L’estate scorsa aveva rifiutato il Crystal Palace pur di restare in nerazzurro, quest’anno continua ad avere estimatori, soprattutto in patria. Su tutti il Bayern Monaco. Il club tedesco ci pensa eccome, Yann può essere sacrificato per un prezzo interessante", spiega La Gazzetta dello Sport.

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