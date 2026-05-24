Ultima gara della stagione per l'Inter e ora via alle vacanze per molti dei nerazzurri che non prenderanno parte al Mondiale. Tra questi Bisseck

Ultima gara della stagione per l'Inter e ora via alle vacanze per molti dei nerazzurri che non prenderanno parte al Mondiale. Tra questi c'è Yann Bisseck che, dopo l'ottima stagione con Chivu, sarà al centro di un'estate intensa di mercato.

"Da oggi Yann Bisseck entra in modalità “offline”. Non parlategli troppo di Mondiale, che vedrà da spettatore, né di calciomercato, tema che ha provato a dribblare come quando in campo si concede qualche licenza e avanza senza scrupoli. L’estate scorsa aveva rifiutato il Crystal Palace pur di restare in nerazzurro, quest’anno continua ad avere estimatori, soprattutto in patria. Su tutti il Bayern Monaco. Il club tedesco ci pensa eccome, Yann può essere sacrificato per un prezzo interessante", spiega La Gazzetta dello Sport.