Il calciatore nerazzurro non andrà ai Mondiali, non è stato convocato dalla Germania. Se ne è fatto una ragione perché dopo tante vittorie è arrivato il momento di riposare

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 maggio 2026 (modifica il 24 maggio 2026 | 00:41)

È stata un'altra lunga stagione accanto all'Inter e per l'Inter. Sono forse state due insieme. Come se fossero legate strettamente l'una all'altra. Per i tempi. Perché la squadra dopo aver lottato una stagione fa per tutte le competizioni fino in fondo, aveva giocato pure il Mondiale per Club. Alla ripresa del campionato ad agosto sembrava che non ci fosse mai stata alcuna pausa.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

E poi per come era andata. È sembrato uno Scudetto lungo due anni. L'Inter ha vinto il 21esimo dopo averlo perso nella stagione precedente all'ultima (la penultima con la Lazio a San Siro in realtà) giornata e per un solo punto di distacco dal Napoli. Alla fine, dopo meno di un anno, la festa ha ritrovato la strada e il titolo è tornato a Milano.

A Bologna si è giocata l'ultima puntata di una stagione, quella 2025-2026, che era cominciata in salita ed è finita in trionfo: scudetto e Coppa Italia. Il titolo vinto con tre giornate d'anticipo: è stata festa dal tre maggio. In pratica tre settimane di partite, festeggiamenti, Coppe da alzare e ancora festeggiamenti. Un maggio intenso e nerazzurro. Un lungo romperemo le righe che alla fine è arrivato quest'oggi, con alcuni giocatori convocati per il Mondiale già concentrati su quello e chi invece al Mondiale non ci andrà che non vedeva l'ora che arrivasse il suono dell'ultimo triplice fischio dell'anno per dare vita ai progetti estivi.

"Vacanze". La parola più usata da Chivu nelle ultime ore. Servono a lui e servono un po' a tutti dopo una stagione che è sembrata infinita. E pure Yann Bisseck ha parlato di quelle dopo la partita di Bologna. "Da domani sarò ovunque: ho tanti piani", ha detto davanti alle telecamere il giocatore nerazzurro.

Ma la frase definitiva sulla voglia dei giocatori nerazzurri di una pausa dopo la vittoria e i tanti festeggiamenti, il tedesco l'ha detta, nel suo italiano ormai quasi perfetto, poco prima di uscire dal campo. La segnala DAZN a fine serata: "Domani sono a Miami, cazzo!". Dall'Inter Campione d'Italia, è tutto.