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Mercato, Bisseck cambia agente: il nome. Bayern e Premier interessate ma l’Inter…

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È imminente la scelta del nuovo agente di Yann Bisseck. E' quanto sostiene oggi Sportitalia. Il difensore tedesco è molto ambito
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È imminente la scelta del nuovo agente di Yann Bisseck. E' quanto sostiene oggi Sportitalia. Il difensore tedesco ha attirato l'interesse di alcune grandi squadre europee.

L’attuale procuratore Yusuf Kandemir continuerà a seguire la gestione del difensore tedesco, ma la decisione definitiva sarebbe ormai vicina vista l’attenzione delle migliori agenzie di procuratori europee e internazionali. Tra queste, Giovanni Branchini sembra essere al momento in pole position.

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Non solo il Bayern interessato a Bisseck

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Anche da questo scenario potrebbe aprirsi un futuro di mercato per il centrale nerazzurro. L’Inter non avrebbe intenzione di privarsi del giocatore e lo stesso Bisseck si trova molto bene a Milano, ma dall’estero potrebbero presto arrivare manifestazioni di interesse concrete. In particolare, Premier League e Bundesliga osservano con attenzione la situazione, con il Bayern Monaco tra i club interessati.

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