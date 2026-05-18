È imminente la scelta del nuovo agente di Yann Bisseck. E' quanto sostiene oggi Sportitalia. Il difensore tedesco ha attirato l'interesse di alcune grandi squadre europee.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, Bisseck cambia agente: il nome. Bayern e Premier interessate ma l’Inter…
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Mercato, Bisseck cambia agente: il nome. Bayern e Premier interessate ma l’Inter…
È imminente la scelta del nuovo agente di Yann Bisseck. E' quanto sostiene oggi Sportitalia. Il difensore tedesco è molto ambito
L’attuale procuratore Yusuf Kandemir continuerà a seguire la gestione del difensore tedesco, ma la decisione definitiva sarebbe ormai vicina vista l’attenzione delle migliori agenzie di procuratori europee e internazionali. Tra queste, Giovanni Branchini sembra essere al momento in pole position.
Non solo il Bayern interessato a Bisseck
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Anche da questo scenario potrebbe aprirsi un futuro di mercato per il centrale nerazzurro. L’Inter non avrebbe intenzione di privarsi del giocatore e lo stesso Bisseck si trova molto bene a Milano, ma dall’estero potrebbero presto arrivare manifestazioni di interesse concrete. In particolare, Premier League e Bundesliga osservano con attenzione la situazione, con il Bayern Monaco tra i club interessati.
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