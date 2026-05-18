L’Inter continua a muoversi sul mercato con grande attenzione anche per quanto riguarda il ruolo del secondo portiere. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, tra i profili monitorati dal club nerazzurro ci sarebbe anche Wladimiro Falcone, reduce da stagioni molto positive con la maglia del Lecce.
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Mercato, l’Inter cerca un secondo portiere e spunta un nome tutto nuovo. Ma manca…
Il portiere giallorosso piace per affidabilità, continuità di rendimento e conoscenza del campionato italiano. Negli ultimi anni Falcone si è distinto come uno degli estremi difensori più solidi della Serie A, attirando l’attenzione di diversi club importanti.
L’Inter sta valutando con attenzione il futuro della porta alle spalle di Martinez (in odore di promozione) e cerca un profilo pronto, affidabile e capace di garantire sicurezza nelle rotazioni stagionali. Falcone rappresenta una soluzione concreta anche per costi e margini di inserimento immediato nel gruppo.
Secondo Di Marzio, però, c’è un aspetto che l’Inter starebbe considerando con particolare attenzione: l’esperienza internazionale. Il club nerazzurro, impegnato stabilmente tra Champions League e grandi obiettivi stagionali, vorrebbe infatti aggiungere un portiere abituato anche a contesti europei e a partite di altissimo livello. Falcone, da questo punto di vista, non possiede ancora un curriculum internazionale importante, ma resta un nome molto apprezzato in viale della Liberazione.
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