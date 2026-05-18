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Mercato, l’Inter cerca un secondo portiere e spunta un nome tutto nuovo. Ma manca…

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L’Inter continua a muoversi sul mercato con grande attenzione anche per quanto riguarda il ruolo del secondo portiere
Redazione1908

L’Inter continua a muoversi sul mercato con grande attenzione anche per quanto riguarda il ruolo del secondo portiere. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, tra i profili monitorati dal club nerazzurro ci sarebbe anche Wladimiro Falcone, reduce da stagioni molto positive con la maglia del Lecce.

Il portiere giallorosso piace per affidabilità, continuità di rendimento e conoscenza del campionato italiano. Negli ultimi anni Falcone si è distinto come uno degli estremi difensori più solidi della Serie A, attirando l’attenzione di diversi club importanti.

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L’Inter sta valutando con attenzione il futuro della porta alle spalle di Martinez (in odore di promozione) e cerca un profilo pronto, affidabile e capace di garantire sicurezza nelle rotazioni stagionali. Falcone rappresenta una soluzione concreta anche per costi e margini di inserimento immediato nel gruppo.

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Secondo Di Marzio, però, c’è un aspetto che l’Inter starebbe considerando con particolare attenzione: l’esperienza internazionale. Il club nerazzurro, impegnato stabilmente tra Champions League e grandi obiettivi stagionali, vorrebbe infatti aggiungere un portiere abituato anche a contesti europei e a partite di altissimo livello. Falcone, da questo punto di vista, non possiede ancora un curriculum internazionale importante, ma resta un nome molto apprezzato in viale della Liberazione.

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