Il portiere giallorosso piace per affidabilità, continuità di rendimento e conoscenza del campionato italiano. Negli ultimi anni Falcone si è distinto come uno degli estremi difensori più solidi della Serie A, attirando l’attenzione di diversi club importanti.

L’Inter sta valutando con attenzione il futuro della porta alle spalle di Martinez (in odore di promozione) e cerca un profilo pronto, affidabile e capace di garantire sicurezza nelle rotazioni stagionali. Falcone rappresenta una soluzione concreta anche per costi e margini di inserimento immediato nel gruppo.